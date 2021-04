Cortina Digital Forum: Cortina For Us c'è

20 aprile 2021 a

Cortina For Us è lieta di invitarvi alla prima edizione del Cortina Digital Forum (#CDF2021), che si svolgerà virtualmente il 22 e il 23 aprile 2021, con l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea e di diverse istituzioni italiane e non.

Si prospetta una due giorni di eventi online dedicati alle nuove tendenze del digitale. Con l'obiettivo di portare la manifestazione "fisicamente" a Cortina d'Ampezzo già dal 2022, il Cortina Digital Forum vuole diventare un evento di alto livello nel cuore delle Dolomiti.

L’obiettivo è realizzarsi come 'Davos del digitale', ovvero un punto di riferimento per le grandi sfide e opportunità del XXI secolo nell'ambito digitale.

L’associazione Cortina For Us, motore dei grandi eventi della Regina, e composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, è estremamente orgogliosa di essere tra i partner di questa iniziativa, insieme a molti importanti stakeholder.

Il programma del 2021 prevede discussioni su temi essenziali come: la digitalizzazione delle aree remote, il turismo digitale, l'E-Health, l’importanza dei dati, la criticità dell'intelligenza artificiale, quali investimenti per l’Italia nel Recovery Fund e il G20 nel digitale.

Durante gli incontri, si potrà contare sul contributo di più di 50 relatori di prestigio sia italiani che stranieri, come: Ministri, rappresentanti della Commissione Europea, Parlamentari, organizzazioni internazionali e molti altri. L’intero evento sarà fruibile sia in lingua italiana che in lingua inglese, grazie alla traduzione simultanea.

Per riservare il proprio posto basterà REGISTRATI GRATUITAMENTE QUI, mentre per maggiori informazioni potrete scrivere a [email protected]

Seguite il CDF sui social media: Facebook; Twitter e LinkedIn e condividete questa splendida iniziativa. www.cortinadigitalforum.org



