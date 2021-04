Striscia la notizia, la truffa della finta banca: telefonata e sms, così ti svuotano il conto corrente

21 aprile 2021 a

a

a

Truffa online ai correntisti di Banca Intesa-Sanpaolo e conti correnti svuotati. Striscia la notizia accende i fari su un caso inquietante di raggiro telematico. "Diversi telespettatori si sono rivolti a Striscia per segnalare di essere stati raggirati da alcuni truffatori che li hanno chiamati riuscendo a spacciarsi per operatori di Banca Intesa e a carpire i codici di accesso del loro conto", spiega l'inviato Max Laudadio.

"A legnate". Michelle Hunziker, a Striscia finisce male: il servizio-kamikaze di Moreno Morello | Video

Le testimonianze sono impressionanti, perché disegnano un quadro di "complessità" della truffa inaudito. Chiamate dal call center, identificato sui telefonino con quello di Intesa-Sanpaolo, messaggi e richieste di pin nella stessa chat "di sicurezza" in cui vengono comunicate operazioni, prelievi e bonifici, operatori fittizi che comunicano all'ignaro cliente la necessità di avere accesso alle credenziali del conto. "In questa truffa è evidente che anche i nostri segnalatori hanno delle responsabilità - puntualizza Laudadio -, perché hanno dato al telefono i loro dati privati, è come dare a un ladro le chiavi di casa propria".

La truffa ai clienti di Intesa-Sanpaolo: il video integrale di Striscia

Sotto la lente di ingrandimento del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, però, anche le misure di sicurezza dell'istituto. "Dovrebbe verificare da dove arriva la richiesta di bonifico, e anche da chi. Dal punto di vista comportamentale, se un pensionato o una casalinga fanno di colpo un bonifico di 40mila euro verso l'estero, è chiaramente un comportamento anomalo", sottolinea il perito informatico forense Paolo Del Checco. Intesa di discolpa sostenendo di non essere responsabile delle truffe, in quanto non sono stati violati i sistemi di sicurezza della stessa banca. I controlli tecnici e comportamentali che la banca normalmente fa, dunque, vengono raggirati e il cliente diventa, oltre che truffato, anche responsabile del proprio comportamento.

Questo quadro di De Chirico è niente, il banchiere che rubava dai nostri conti: quanto si è messo in tasca, choc in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.