Coronavirus, bollettino 25 aprile: 13mila positivi e 217 morti, in calo i ricoveri. Migliora lo scenario prima delle aperture

Calano ancora i casi da Covid in Italia. L’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute ha registrato 13.158 nuovi positivi, in leggera diminuzione rispetto a ieri, quando se ne sono registrati 13.817. In discesa anche un altro dato, quello dei decessi: 217 (322 ieri). In aumento il tasso di positività, che sale al 5,5% (ieri 4,3) anche per l’effetto tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati più di 80mila in meno rispetto al giorno precedente.

La situazione sembra comunque in miglioramento, anche se è necessario continuare a essere prudenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Domenica In su Rai 1, ha detto: “Ci sono due parole che devono guidarci nelle prossime giornate: fiducia e prudenza. Dobbiamo fare un passo alla volta e valutare giorno dopo giorno l’evoluzione del quadro. È vero che stiamo meglio, ma ancora ci sono tanti decessi”.

Continua ad alleggerirsi anche il peso sulle strutture sanitarie del Paese. Sono in calo, infatti, i ricoveri ordinari: meno 309 nelle ultime 24 ore, per un totale di ricoverati pari a 20.662. Fanno ben sperare, poi, anche i dati sui malati più gravi: i posti letto occupati in terapia intensiva sono -32, portando il totale dei ricoverati a 2.862.

