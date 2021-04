Coronavirus, bollettino 27 aprile: risalgono contagi e morti, ma record di vaccini. Figliuolo centra l'obiettivo

27 aprile 2021 a

Nel giorno delle comunicazioni di Mario Draghi a Camera e Senato sul Recovery Plan, la situazione epidemiologica dell’Italia continua sensibilmente a migliorare. E questa è già di per sé una buona notizia, anche se il vero banco di prova arriverà tra un paio di settimane, quando si capirà che effetto avranno le riaperture del 26 aprile sulla curva epidemiologica. Il bollettino di oggi, martedì 27 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.404 contagiati, 14.688 guariti e 373 morti su 302.734 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 3,4 per cento (-2,4 rispetto a ieri).

Continua il lento ma costante miglioramento anche della situazione del sistema sanitario nazionale, sul quale la pressione si sta a poco a poco allentando: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -323 (20.312 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -101 (2.748) con 177 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 448.194, mentre i deceduti sono saliti a quota 119.912. La notizia migliore del giorno, come spesso accade ultimamente, è legata alla campagna di vaccinazione: quando siamo ormai alle porte di maggio, è stato finalmente centrato l’obiettivo fissato dal generale Figliuolo.

Il cui piano prevedeva il raggiungimento del mezzo milione di dosi al giorno: nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate per la prima volta circa 502mila, per un totale di 18.253.774. La speranza è di continuare su questo ritmo per tirarsi fuori il prima possibile dall’incubo-Covid. Infine, per quanto concerne le Regioni, solo tre hanno fatto registrare ancora la quadrupla cifra di contagi: si tratta di Campania (1.654), Lombardia (1.369) e Puglia (1.056).

