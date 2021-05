Coronavirus, bollettino 2 maggio: minor numero di morti del 2021, si vede la luce? Ecco l'effetto-vaccini

02 maggio 2021 a

Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell’Italia, anche se il vero banco di prova sarà tra una decina di giorni, quando si vedranno gli effetti delle prime riaperture che sono scattate lo scorso 26 aprile. Il bollettino di oggi, domenica 2 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.148 contagiati, 8.637 guariti e 144 morti su 156.872 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è risalito al 5,8 per cento (+2,4 rispetto a ieri).

La buona notizia è che il numero dei decessi è il minore fatto registrare in tutto il 2021: la speranza è di continuare a vederlo scendere rapidamente, forte dell’aumento delle somministrazioni delle dosi di vaccino. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta lentamente ma costantemente abbassando: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -36 (18.345 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +2 (2.524) con 109 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono leggermente saliti a quota 430.906, mentre i morti sono 121.177.

Nel frattempo la campagna di vaccinazione continua a correre anche nel fine settimana: nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 400mila dosi, per un totale di 20.524.435. Inoltre tra il 5 e il 7 maggio in Italia è prevista la consegna di circa 2 milioni e 200mila dosi di Pfizer, che saranno poi distribuite alle Regioni. Tra ieri e oggi sono stati già distribuiti in generale altri 2,5 milioni di vaccini, segno che l’approvvigionamento non è più un problema.

