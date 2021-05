Coronavirus, bollettino 4 maggio: risalgono i morti, ma contagi e ricoveri sotto controllo. In attesa del vero banco di prova

04 maggio 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica continua a rimanere sotto controllo, anche se la scorsa settimana l’indice Rt a livello nazionale è tornato a salire sopra 1. Il vero banco di prova sarà quello della prossima settimana, quando si vedranno i primi effetti delle riaperture del 26 aprile: se i dati dovessero confermarsi buoni, allora si arriverebbe alla revisione delle restrizioni, prevista per la metà di maggio, con la speranza di poter quantomeno prorogare il coprifuoco dalle 22 alle 23, facendo respirare un attimo sia gli italiani che i ristoratori, che a quel punto potrebbero aprire anche al chiuso.

"Pagheremo tutti l'errore di Milano". Sileri, una drammatica certezza: a cosa ci ha condannato Sala

Il bollettino di oggi, martedì 4 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.116 contagiati, 18.477 guariti e 305 morti su 315.506 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è crollato al 2,9 per cento (-2,0 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, è tornata a scendere la pressione, dopo una piccola risalita nel numero dei ricoveri che era stata registrata ieri, quando però si era verificato il solito crollo dei tamponi analizzati legato al fine settimana. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -219 (18.176 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -67 (2.423) con 136 nuovi ingressi.

"Finiremo schiacciati, pessimi segnali". Bassetti, la situazione sta precipitando nel silenzio generale | Video

Gli attualmente positivi sono scesi a 413.889, mentre i deceduti sono arrivati a quota 121.738. Nel frattempo la campagna di vaccinazione continua a buon ritmo, anche se oggi non ha raggiunto l’obiettivo del mezzo milione di dosi somministrate: in totale sono 21.161.899. Infine per quanto riguarda le Regioni, soltanto in tre hanno fatto registrare la quadrupla cifra di contagi: si tratta della Lombardia (1.354), della Campania (1.331) e della Puglia (1.028).

"Ogni anno, vaccino, distanze e mascherine". Professor Ciccozzi, scenario terrificante: prepariamoci, "il coronavirus non sparirà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.