Report, i renziani accusano Franco di Mare: "Omertoso, in un'ora non un riferimento sul caso Renzi"

"Direttore Di Mare lei in più di un'ora di relazione non ha minimamente fatto riferimento al caso Report-Renzi. Questa vicenda era stata posta dal presidente della commissione vigilanza all'ordine del giorno ma lei ha deliberatamente evitato l'argomento: le chiediamo di rispondere alle nostre domande". Queste le parole del presidente dei senatori di Italia Viva Davdie Faraone intervenendo in commissione Vigilanza durante l'audizione del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare.

Grande polemica quindi in Commissione di Vigilanza sul caso del servizio andato in onda su Report sull'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini. Il presidente della bicamerale, Alberto Barachini, ha sottolineato in apertura dell'audizione del direttore di Rai3, Franco Di Mare, che si sarebbe discusso, oltre che del caso Fedez, anche di questo episodio, chiedendosi se "le immagini potessero essere usate, sebbene non rappresentassero reato", richiamando i principi della privacy.

Faraone inoltre ha definito "irrispettoso" il fatto che il direttore non avesse fatto cenno all'episodio e contestato a Barachini di non aver ricordato che l'ordine del giorno prevedeva anche il caso Report. Barachini ha negato quest'ultima circostanza e aggiunto che Di Mare si era disposto a rispondere nella replica. "Bene che la Vigilanza Rai abbia deciso di ascoltare il direttore di Rai Tre Franco Di Mare anche sul caso Report. In due giorni la Rai ha dimostrato la sua totale incapacità di governare con equilibrio il rapporto fra il diritto ed il dovere di cronaca, prima censurando un artista e poi confezionando un servizio indecente contro un politico", ha poi anche affermato sempre Anzaldi.

