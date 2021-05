Generale Figliuolo, il nuovo piano vaccinale: il tentativo estremo "per salvare l'estate". Cosa non ci dicono: la situazione sta precipitando?

06 maggio 2021 a

Il Piano vaccinale del generale Francesco Paolo Figliuolo sarà modificato nel tentativo di salvare l'estate degli italiani. Non è una rimodulazione formale ma lo è nei fatti, per esempio nella decisione di mandare delle task force in 30 isole minori su 35, quelle dove non c'è un presidio sanitario, per fare vaccinazioni a tappeto, riporta il Corriere della Sera. Ma anche nella scelta di riprendere l'immunizzazione degli insegnanti e del personale scolastico e in quella di spostare anche la seconda dose di Pfizer e Moderna da 28 a 42 giorni.

Una modifica che ha diverse motivazioni. Intanto per far ripartire la stagione turistica. La decisione sulle isole minori, infatti, è stata presa d'intesa con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e con il premier Mario Draghi. In secondo luogo per mantenere la velocità di vaccinazione a 500 mila italiani al giorno. Questo significa fare anche delle eccezioni rispetto ai criteri di priorità. Purtroppo, infatti, per diversi motivi, molti over 70 e over 80 non si presentano all'appuntamento per fare la vaccinazione, spesso per diffidenza - vedi i casi in Campania e in Sicilia - o per ragioni di salute. Quindi si passa alle fasce di età inferiori oppure a diverse categorie.

Per quanto riguarda la seconda dose, estendere a 42 giorni l'intervallo con la prima anche per i vaccini Pfizer e Moderna significa velocizzare la campagna vaccinale in atto sfruttando al massimo gli stock di forniture come ha fatto la Gran Bretagna. Quindi assicurare una prima dose alla più larga platea possibile di cittadini.

Proprio per mantenere questa velocità verso l'immunità di gregge, che comunque è ancora lontana, Figliuolo ha acconsentito alla riapertura della vaccinazione al personale scolastico e universitario chiesta in particolare dalla regione Emilia-Romagna.

