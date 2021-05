Ciro Grillo, nelle carte dell'inchiesta spunta un'altra foto della ragazza. "Lei non ne ha mai parlato", cosa non torna

07 maggio 2021 a

a

a

Nelle carte dell'inchiesta sullo stupro di gruppo che vede sotto accusa Ciro Grillo e i suoi tre amici - Francesco Corsiglia, Vittorio Laura ed Edoardo Capitta - spunta anche una fotografia che non c'entra nulla con le immagini oscene trovate nei cellulari dei ragazzi. Lo scatto, rivela Il Corriere della sera, è avvenuto dopo le 6.30 del mattino, cioè dopo la spaghettata dell'alba e dopo la prima violenza sessuale che S.J. racconta di aver subito da Corsiglia.

I quattro ragazzi negli interrogatori hanno sempre sostenuto che lei dopo aver mangiato si è appartata con Francesco spontaneamente e che poi è andata con lo stesso Francesco, con Edoardo e con Vittorio a comprare le sigarette. La fotografia scattata quella mattina presto, mostrerebbe lei, Francesco e altri due, che non sono visibili in volto, durante il tragitto verso il tabaccaio. S.J., però, nelle deposizioni non parla mai di questo episodio, parla di tutto resto, e che alla matttina, quando si svegliò, disse all'amica: "Mi hanno violentata tutti".

"Se venisse accertato, la difesa cadrebbe in un attimo". Bomba-Giletti su Ciro Grillo: in studio la prova che lo può inchiodare

Nelle carte c'è anche la deposizione dell'amico delle due ragazze. A., che era con le amiche al Billionaire, racconta: "Quelli non mi piacevano. Per tutta la sera avevano dimostrato di tirarsela, in discoteca. Il loro atteggiamento non mi piaceva". A. dice che ha portato "quelli" non erano sulla sua stessa lunghezza d'onda. Che Ciro aveva un atteggiamento che lo infastidiva, che "si è tenuto gli occhiali da sole".

Ai carabinieri A. rivela che al Billionaire aveva visto S.J. baciarsi con Ciro e che aveva commentato quella scena con l'altra ragazza. E racconta che a metà notte è tornato a casa e ha salutato le due amiche che invece avevano deciso di fermarsi con il gruppo dei genovesi.

"Com'era ridotto il suo corpo il giorno dopo". Foto horror sparite, ma ce la testimone: Ciro Grillo, la "prova regina" dello stupro?

Infine fa mettere a verbale: "Non le ho più viste per un paio di giorni e così le ho chiamate e invitate ad andare in piscina". Quando le vede capisce subito che c'è tensione, c'è qualcosa che non va: "Hai fatto sesso con Ciro?", chiede all'amica. "A quel punto - racconta - ho visto che R. mi ha guardato e ha fatto una faccia strana mentre S. era evasiva, non voleva parlare, io chiedevo risposte chiare ma lei continuava a non rispondere. E allora ho intuito che era successo qualcosa di brutto". S.J. quindi conferma che è stata con Ciro: "Mi disse della vodka e non aggiunse altro ma dal suo atteggiamento ho capito che c' era dell' altro. Era strana, mi sembrava sconvolta. Le ho chiesto: ma solo con Ciro? Lei non mi rispondeva... mi ha fatto capire che c'era stato sesso anche con qualcuno degli altri ragazzi e allora le ho chiesto: posso fare qualcosa? Vuoi che vada a menarli? Lei mi ha risposto di no".

"Me la volevo sco***e io, invece se la...". Ciro Grillo, la rabbia in camera da letto. Parla la seconda ragazza: sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.