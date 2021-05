Ciro Grillo, l'amico della ragazza: "Ho capito che era successo qualcosa. Avrei voluto menare lui e i suoi amici"

07 maggio 2021 a

“Posso fare qualcosa? Vuoi che vada a menarli?”: a parlare è Andrea, amico di Silvia, la presunta vittima di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, che sono ora sotto inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Alla fine di agosto 2019, il giovane - sentito dai carabinieri di Milano – racconta cosa ha visto e cosa ha saputo in merito a quanto accaduto nella villa di Ciro in Sardegna a luglio. “Quelli non mi piacevano. Per tutta la sera avevano dimostrato di tirarsela, in discoteca. Il loro atteggiamento non mi piaceva”, ha spiegato Andrea, come riportato dal Corriere della Sera.

C’era stata una notte – fra il 16 e il 17 luglio — che lui aveva passato fino a un certo punto assieme a Silvia, al Billionaire di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Ed è di quello che parla nel suo verbale. Racconta di aver accompagnato Silvia e la sua amica Roberta in discoteca e di aver subito guardato con sospetto quei ragazzi genovesi con cui hanno condiviso il tavolo all’interno del locale. Di Ciro, per esempio, dice: “Si è tenuto gli occhiali da sole”. Parlando con i carabinieri, Andrea ricorda anche di aver visto Silvia baciarsi con Ciro. Poi spiega di essere tornato a casa a metà notte dopo aver salutato Roberta e Silvia, che invece avevano deciso di rimanere con i genovesi.

“Non le ho più viste per un paio di giorni e così le ho chiamate e invitate ad andare in piscina”, si legge nei verbali di Andrea riportati dal Corriere. Quando incontra le due ragazze, Andrea capisce che qualcosa non va e chiede a Silvia se abbia fatto se**o con Ciro Grillo. “A quel punto ho visto che Roberta mi ha guardato e ha fatto una faccia strana mentre Silvia era evasiva, non voleva parlare, io chiedevo risposte chiare ma lei continuava a non rispondere. E allora ho intuito che era successo qualcosa di brutto”, racconta ancora il giovane. A un certo punto Silvia ammette di essere stata con Ciro, precisando che “mi hanno fatto bere mezza bottiglia di vodka”. Nei verbali del ragazzo infine si legge: “Le ho chiesto: ma solo con Ciro? Lei non mi rispondeva... mi ha fatto capire che c’era stato se**o anche con qualcuno degli altri ragazzi e allora le ho chiesto: posso fare qualcosa? Vuoi che vada a menarli? Lei mi ha risposto di no”.

