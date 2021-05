Denise Pipitone, Piera Maggio contro Quarto Grado per l'intervista ad Anna Corona: "Vergogna! Dopo 17 anni di bugie non lo accettiamo"

08 maggio 2021 a

L'intervista esclusiva di Quarto Grado ad Anna Corona non è stata gradita da Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni nel 2004. Da quel momento la bimba non è stata più trovata. All'inizio i sospetti ricaddero sulla signora Corona, ex del papà naturale di Denise, e sulla figlia Jessica, sorellastra della piccola Pipitone. Poi però le accuse caddero e non se ne fece nulla. La signora Maggio, in ogni caso, ha sempre avuto forti dubbi su Anna: "Aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia".

Ecco perché Piera non riesce proprio a farsi andar giù l'intervista mandata in onda ieri sera da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado. Intervista nella quale la signora Corona dice di essere anche lei in cerca della verità, mostrando solidarietà alla mamma di Denise. E non solo, dice anche: “La gente ci giudica, non lo ritengo corretto”. Il commento della Maggio non si fa attendere: "Vergogna. Dopo 17 anni di bugie, non accettiamo la finta solidarietà attraverso un appello. Verità per Denise, vogliamo verità e giustizia”. E ancora; "Perché non parla anche del comportamento schifoso avuto nei nostri riguardi dopo il sequestro di Denise, tutte le volte che ci si incontrava per le vie di Mazara. Basta con le bugie, siamo stanchi! Dite la verità!".

Stando a quanto riportato da GossipeTv, Piera Maggio - assistita dal suo legale Giacomo Frazzitta - potrebbe presto tornare ospite a Chi l’ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Lì potrebbe rispondere alle dichiarazioni di Anna Corona rilasciate alla trasmissione concorrente. Non resta che attendere.

