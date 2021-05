Coronavirus, bollettino 12 maggio: migliorano tutti gli indicatori, verso lo slittamento del coprifuoco?

12 maggio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo e anche in leggero ma costante miglioramento. Non a caso oggi Franco Locatelli, membro del Consiglio superiore di Sanità e molto vicino al premier Mario Draghi, ha dichiarato che “c’è margine per lo slittamento del coprifuoco, ma è presto per togliere le mascherine e tornare ad abbracciarci”. Lunedì 17 maggio è prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi che dovrà decidere se e come allentare le restrizioni e procedere con le riaperture graduali iniziate lo scorso 26 aprile.

Il bollettino di oggi, mercoledì 12 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 7.852 contagiati, 19.023 guariti e 262 morti su 306.774 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato registrato al 2,6 per cento (+0,1 rispetto a ieri). Il miglioramento è evidente anche nel confronto con martedì scorso, quando erano stati di più sia i contagiati (10.585) che i morti (267). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, si continua ad abbassare la pressione: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -657 (14.280 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -64 (1.992) con 91 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 352.422, i deceduti sono invece arrivati a quota 123.544. Tra le Regioni solo due hanno fatto registrare la quadrupla cifra di contagi: si tratta di Lombardia (1.198) e Campania (1.127). Prosegue a buon ritmo la campagna di vaccinazione, che alle 16.20 di oggi ha superato quota 25 milioni di dosi somministrate in totale: per la precisione sono 25.092.036.

