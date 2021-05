Meteo, weekend da incubo: Italia flagellata dalla tempesta, ecco le regioni più colpite

15 maggio 2021 a

a

a

Weekend all'insegna del maltempo da Nord a Sud. La perturbazione arrivata venerdì 14 maggio si è allargata alle regioni meridionali, dove nella notte si sono avuti piogge e temporali con precipitazioni che proseguono anche nella giornata di oggi, sabato 15 maggio seppur in forma via via più attenuata. Instabilità anche al Nordest, ma con fenomeni più deboli e limitati ai settori alpini. "Sul resto d'Italia si assiste ad un tentativo di rimonta dell'anticiclone dal Mediterraneo occidentale che permette un certo miglioramento del tempo rispetto alle 24 ore precedenti, anche se dalla Francia un nuovo fronte si avvicina alle Alpi occidentali", avvertono gli esperti di 3bmeteo.

Meteo, maggio disastroso. Sole e caldo cancellati dalla perturbazione atlantica: dove piove (quasi) sempre

Impulsi di instabilità che si muovono rapidamente da ovest verso est interesseranno nel corso di domenica 16 maggio parte delle nostre regioni centro-settentrionali, "dando luogo a condizioni spiccatamente variabili. Andrà meglio invece al Sud, dove il flusso umido occidentale risulta più indebolito per l'influenza stabilizzante di un campo anticiclonico presente sul comparto afro-mediterraneo. Ma vediamo nel dettaglio la giornata di domenica.

"L'ennesimo fronte da ovest raggiungerà rapidamente l'estremo Nordovest, dopo quello transitato sabato principalmente sull'arco alpino. Ne conseguirà un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali con piogge sparse sin dal mattino in rapida estensione verso est al resto delle Alpi, in sconfinamento nel pomeriggio alle alte pianure lombardo-venete e al Friuli dove comparirà qualche rovescio". Sarà nuvoloso ma asciutto sul resto della pianura Padana, ma in tarda serata graduali schiarite interverranno al Nordovest.

"Sarà un'estate difficile". Bomba Viminale: cabina di regia, Lamorgese commissariata: grave sospetto, cos'ha capito Draghi

Il maltempo colpirà anche la Liguria con piogge e rovesci sin dal mattino, che in giornata tenderanno a concentrarsi sul Levante e andranno velocemente esaurendosi invece sul Ponente. "Gli effetti del fronte verranno avvertiti inoltre su parte del Centro Italia, con piogge e alcuni rovesci su Toscana, Umbria e interne marchigiane, soprattutto nel pomeriggio quando si estenderanno alle coste marchigiane e alle zone interne laziali, esaurendosi poi in serata. Prevarranno condizioni più stabili al Sud e in Sardegna, con cieli poco nuvolosi o velati", concludono gli esperti di 3bmeteo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.