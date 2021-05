Coronavirus, il bollettino del 16 maggio: 5.753 positivi e 93 morti, il dato più basso da ottobre

16 maggio 2021 a

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute di oggi, domenica 16 maggio, sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 136 di ieri. Un dato clamoroso perché è il più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre infatti furono 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127.

Sono stati poi 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 294.686. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,2% di ieri. Sono inoltre 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 26 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 60 (ieri 63). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri.

In Lombardia il numero di contagi più alto: 786 nuovi positivi secondo i dati del bollettino della Protezione civile. Si registrano altri 18 morti, che portano a 33.347 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Il totale di pazienti dimessi/guariti è di 753.628 (+990), mentre salgono a 382 (+7) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione sono 32.385, l'indice di positività è pari al 2,4%. Sono 247 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore.

