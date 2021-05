Coronavirus, bollettino 18 maggio: morti raddoppiati in 24 ore, ma è l'effetto-tamponi. Si svuotano gli ospedali

18 maggio 2021 a

Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell’Italia, anche se nelle ultime 24 ore il numero dei morti è più che raddoppiato: una normale oscillazione dovuta al fatto che spesso durante il fine settimana non vengono conteggiati tutti i decessi, ma ciò avviene solo in un momento successivo. Per il resto i dati rimangono assolutamente in linea con quelli degli ultimi 10 giorni, mostrando un costante miglioramento. Il bollettino di oggi, martedì 18 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.452 contagiati, 11.831 guariti e 201 morti su 262.864 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è crollato all’1,7 per cento (-1,2 rispetto a ieri) come conseguenza del fatto che i test sono tornati ai soliti standard, dopo il fisiologico calo legato al fine settimana. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere sempre di più su tutto il territorio nazionale: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -485 (11.539 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -65 (1.689) a fronte di 86 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 315.308, i deceduti sono invece arrivati a quota 124.497. Nel frattempo prosegue sui soliti ritmi la campagna di vaccinazione, che ha toccato 27.919.253 dosi somministrate in totale: quasi 3 milioni in più rispetto a sette giorni fa. È anche e soprattutto grazie all’accelerazione coi vaccini che è stato possibile stilare il calendario delle riaperture: il coprifuoco è stato spostato alle 23, la riapertura delle palestre anticipata al 24 maggio, mentre sarà possibile mangiare al ristorante al chiuso dal primo giugno.

