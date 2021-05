Striscia la notizia, "reddito di emergenza anche agli studenti stranieri in Italia". Il clamoroso buco normativo nella legge di Conte e M5s

22 maggio 2021 a

Da Striscia la notizia una bomba sul reddito di emergenza, insieme a quello di cittadinanza uno dei fiori all'occhiello di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle e sbandierato dall'ex premier Giuseppe Conte come una delle misure-cardine nella lotta alla crisi economica legata al coronavirus. Un reddito d'emergenza (che parte da un minimo di 400 euro e può arrivare a un massimo di 840 euro) che si sta rivelando però, proprio come "il gemello" reddito di cittadinanza, sempre più una sacca di sprechi e privilegi. Rajae Bezzaz, inviata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ha ricevuto una segnalazione di una ricercatrice universitaria che preferisce restare anonima, secondo cui l'assegno per chi è rimasto senza lavoro non sta andando solo alle famiglie italiane, ma anche agli studenti stranieri residenti in Italia, a causa di un (clamoroso) buco normativo.

"Negli ultimi mesi ho aiutato una studentessa cinese che studia all'Università in Italia e mi ha raccontato di aver ottenuto il reddito di cittadinanza, e questa cosa mi è sembrata strana". "Possibile che lo Stato italiano debba farsi carico anche degli studenti stranieri?", domanda la Bezzaz. "Questa studentessa - puntualizza la ricercatrice universitaria - non mi risulta che fosse in difficoltà economiche, perché so per certo che lei in Cina è proprietaria di due appartamenti e ha un lavoro".



Gli studenti stranieri, spiega a Striscia il professor Gianluca Timpone, docente di economia, possono accedervi perché all'interno della legge è prevista esclusivamente "la residenza e un reddito ai fini Isee inferiore ai 15mila euro. Lo studente straniero che viene in Italia ha sicuramente un reddito pare a zero, anche un figlio di milionario potrebbe fare richiesta all'Inps e ottenere il reddito". Dunque, nessuna violazione di legge: semplicemente una legge fatta male.

