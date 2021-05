Andrea Pasini, chi è l'imprenditore dei prosciutti finito nel mirino dei magistrati nel caso Servizi-Lega

24 maggio 2021 a

Il 2 Giugno del 2018, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere all’ordine del Merito della Repubblica Italiana , come giovane imprenditore che continuando nel solco della tradizione, ha fatto crescere l’azienda di famiglia portandola a livelli di eccellenza straordinari in Italia e all’estero “dando lustro alla nostra Nazione”.

Andrea Pasini, infatti, rappresenta l’ultima generazione di una famiglia storica di Trezzano sul Naviglio. I suoi nonni, quasi ottant’anni fa fondarono l’azienda nel settore agroalimentare, azienda che si affaccia sulle rive del Naviglio e che oggi porta il suo nome. Un’impresa che ha sempre tenuto come obiettivo principale la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Pasini oggi è un uomo di 39 anni che, partito dalla provincia, ha raggiunto importanti traguardi in ambito imprenditoriale. E non solo, perché Andrea Pasini coltiva fin da giovanissimo una grande passione per la politica e per il sociale. Avrebbe voluto fare l’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ma non voleva lasciare l’azienda di famiglia che per anni e anni è stata fatta crescere dagli enormi sacrifici di suo padre e suo zio ed ha deciso di portare avanti la tradizione di famiglia.

Ma non ha mai perso la passione per la divisa e per le istituzioni. E per questo che ha deciso di servire il suo paese facendo dedicandosi agli altri. Ed è riuscito anche in questo perché dal del suo comune Trezzano Sul Naviglio è arrivato a Roma. Alcuni suoi incarichi politico-amministrativi riguardano infatti anche la sfera nazionale.

È laureato in Economia aziendale e poi ha frequentato un master in Criminologia e corsi di specializzazione sempre nell’ambito della sicurezza che lo hanno condotto sino a Roma, dove, nel 2019, è stato inserito nella segreteria particolare del Ministero degli Interni.

Un anno dopo, nel 2020, è stato nominato nella segreteria di presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana. La sicurezza è la sua passione. Un hobby che si è trasformato in competenza di alto livello. Pasini, infatti, dopo essersi dedicato a studi giuridico forensi, ha frequentato un master in Criminologia, un corso di specializzazione in Investigazione in ambito privato, un corso di specializzazione in Tecniche di acquisizione di informazioni da fonti aperte.

È un giovane che a Trezzano conoscono tutti e a cui tutti vogliono bene, un giovane che prima ha messo a disposizione della propria azienda la propria visione strategica, indispensabile per farla crescere e diventare la punta di diamante di un sistema imprenditoriale che ha messo radici nel territorio, e poi ha sviluppato la propria passione per la sicurezza mettendo al servizio dello Stato le competenze acquisite. Andrea Pasini è un giovane che da sempre ha avuto una sensibilità verso il sociale. Quando da ragazzo partiva terminata la scuola per le vacanze estive e al posto che andare a divertirsi con gli amici, Andrea trascorreva le sue giornata facendo il volontario presso la croce bianca di Varigotti un piccolo comune in provincia di Savona diventando addirittura la mascotte del paese. E si perché Andrea lì a Varigotti se lo ricordano ancora tutti.

Dalla mattina alla sera puliva le ambulanze e quando c’era da partire per un servizio lui montava sull’ambulanza per andare a soccorrere chi aveva bisogno. E molte mattina passava a fare compagnia agli anziani che alloggiavano in una casa di cura. Anche il quotidiano ligure il secondo XIX gli dedico un articolo dove raccontava la sua particolare storia di un milanese che durante là vacanze dedicava il suo quotidiano ad aiutare gli altri. Andrea ha sempre nutrito un affetto particolare verso chi ha avuto meno di lui dalla vita. Gli ultimi saranno i primi. Nel rispetto del messaggio della profezia biblica Andrea Pasini organizzo alla mensa di Via Saponaro 40 della Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi Onlus una serata in cui i primi hanno servito gli ultimi.

E si perché proprio Andrea riusci a coinvolgere I giocatori della Primavera del Milan, insieme a personaggi del mondo imprenditoriale e politico che hanno vestito per una volta i panni dei camerieri. I più sfortunati furono serviti da chi normalmente è sui primi gradini della società attraverso una vera e propria rete della solidarietà gli imprenditori Guidati da Andrea Pasini che si era fatto portavoce dell'iniziativa, hanno fornito grandi quantitativi di cibo e altri generi alimentari che hanno aiutato la comunità per moltissimi giorni. Questa è la storia di un ragazzo della periferia di Milano con un grande cuore che da sempre coltiva una grande affezione e nutre un profondo affetto verso chi indossa la divisa e verso chi tutti i giorni con coraggio e dedizione serve il proprio stato. Ed ora sta arrivando a realizzare i propri sogni senza mai perdere l’umiltà ed il rispetto verso il prossimo che lo hanno da sempre contraddistinto

