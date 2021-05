Denise Pipitone, "ecco il cavalcavia": la ricostruzione choc di Chi l'ha visto, chi sapeva tutto sul rapimento

25 maggio 2021 a

a

a

“È questo il cavalcavia”. Lo ha mostrato Federica Sciarelli nella scorsa puntata di Chi l’ha visto, che ha aggiunto diversi elementi nuovi al caso di Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazara del Vallo il 4 settembre del 2004 e scomparsa nel nulla. A distanza di 17 anni finalmente si sta provando a fare per davvero luce su questa vicenda, anche grazie alla lotta incessante di Piera Maggio e del suo avvocato Giacomo Frazzitta. Ormai è chiaro che all’epoca le indagini furono inquinate o comunque non condotte in maniera del tutto consona, per pressioni esterne.

"Donna bionda, sfumatura rossa". Denise Pipitone, il carrozziere vuota il sacco: tutto fin troppo chiaro?

Basandosi sulla testimonianza di Battista Della Chiave, che allora non venne ritenuta attendibile e non fu considerata nel processo, Chi l’ha visto ha potuto ricostruire quanto accaduto immediatamente dopo il rapimento: Battista aveva raccontato di aver visto Denise, ha accennato a una telefonata e a un uomo di circa 25 anni con capelli ricci, pizzetto e baffi che l’ha portata via. La bambina sarebbe stata portata con una moto lungo un cavalcavia e poi nascosta su una barca a remi e portata fino a un faro.

"Denise Pipitone è in Ecuador". Diluvio di segnalazioni al legale, ecco la foto: somiglianza impressionante | Guarda

Federica Sciarelli ha mostrato i luoghi di Mazara del Vallo che corrispondono perfettamente alla descrizione dell’uomo, che in quanto sordomuto non venne compreso bene, o almeno questa è la spiegazione ufficiale (che fa acqua da tutte le parti). In pratica Della Chiave aveva fornito l’esatta dinamica del rapimento, a a processo la sua testimonianza non è mai entrata. Ennesima stranezza di un caso che però inizia a sembrare un po’ più vicino alla verità di quanto lo fosse 17 anni fa.

"Credo sia stata lei. Disse che dovevano soffrire". Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica: più di un sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.