Coronavirus, bollettino 25 maggio: contagi e morti, risalita legata ai tamponi. Draghi annuncia il green pass europeo

25 maggio 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere abbondantemente sotto controllo. Il bollettino di oggi, martedì 25 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.224 contagiati, 11.348 guariti e 166 morti su 252.646 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è calato all’1,3 per cento (-1,0 rispetto a ieri, che come ogni lunedì era più alto in virtù dei pochi test). Tutte le Regioni si sono confermate sotto la quadrupla cifra di contagio, e ormai si può dare per assodato che le riaperture dello scorso 26 aprile non hanno sortito effetti negativi sulla curva epidemiologica.

Video su questo argomento I francesi esultano per la strage di Mottarone. E gli Usa: "Il Covid è nato in laboratorio a Wuhan", su Liberotg

Anzi, il ritorno alla vita all’aperto potrebbe aver favorito l’abbassamento dei contagi, insieme ovviamente al progredire della campagna di vaccinazione. Che la situazione sia sotto controllo e in costante miglioramento lo dimostrano anche i numeri relativi al sistema sanitario nazionale, sul quale la pressione sta diminuendo giorno dopo giorno: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -393 (8.557 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -59 (1.323) a fronte di 46 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 268.145, i deceduti invece sono arrivati a quota 125.501.

"Blocco respiratorio. E peggiora". Divorato dalla variante indiana l'italiano rimpatriato: il racconto, ore di angoscia

Inoltre prosegue su buoni ritmi la campagna di vaccinazione, che ha abbondantemente tagliato il traguardo delle 30mila dosi somministrate: in totale sono 31.549.071. Nel frattempo Mario Draghi ha annunciato che il green pass europeo arriverà a metà giugno: “Ci sono ancora alcune questioni aperte su cui si dovrà pronunciare l’Ema, in particolare la durata di questo passaporto”.

"Dal caldo il colpo di grazia al Covid", ecco la data dell'immunità di gregge: fine-pandemia, l'annuncio di Le Foche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.