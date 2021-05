Pedofilia, sconvolgente a Torino: arrestato un 50enne "molto noto e stimato": abusi su due bambini, 9.000 video

26 maggio 2021 a

a

a

Un notissimo e stimato professionista di Torino, 50 anni, è finito in manette nel corso di una operazione contro la pedopornografia. Secondo gli inquirenti l'uomo sarebbe stato autore di ripetuti abusi sessuali su due bambini e produttore di materiale di pornografia minorile. È sconvolgente il risultato di una complessa attività d'indagine svolta sotto copertura sul Dark Web dagli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (Cncpo), coordinata dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte della Procura di Roma e messa in atto con la collaborazione del Compartimento Polizia Postale di Torino e la cooperazione internazionale di polizia con altre Agenzie investigative estere attivata da Europol.

Il quadro emerso è quello di violenza sessuale continuativa su due minori di appena 6 e 8 anni. Il 50enne, "avvalendosi delle sue capacità manipolatorie", spiegano gli inquirenti, era riuscito a carpire l'affetto e la totale fiducia dei bambini. Impressionante la mole di aberrante materiale video: in soli 2 anni, l'arrestato ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa 9.000 filmati.

Il professionista, facoltoso e con una posizione lavorativa più che soldia, godeva della fiducia di parenti e amici e così poteva restare con i due bimbi anche per diversi giorni. Una circostanza che gli ha consentito di fatto di avere per mesi e mesi mano libera, potendo "pianificare scrupolosamente gli abusi". Tutto lascia pensare che senza l'intervento delle forze dell'ordine, le violenze sarebbero andate avanti ancora a lungo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.