Funivia Stresa Mottarone, chi è il pm Olimpia Bossi: i segreti di una toga diversa da tutte le altre

T.L. 28 maggio 2021 a

a

a

Non ama i riflettori Olimpia Bossi. Eppure, di fronte ad una tragedia come quella del Mottarone, di fronte a parenti e giornalisti ansiosi di verità, non si è sottratta. Non per la vanità di avere tra le mani uno dei casi emotivamente più difficili da gestire, ma perché, pratica e precisa come è descritta da chi la conosce, vuole dare risposte. E ne ha già date (nomi e cognomi dei presunti responsabili della tragedia con altri in arrivo) non risparmiandosi in questi quattro giorni di angoscia.

"L'Italia non deve ripartire così". Lilli Gruber e la strage della funivia: un simbolo terribile

Nata a Busto Arsizio 55 anni fa, Olimpia Bossi è una tosta. Lo avevano capito i colleghi della pretura circondariale di Termini Imerese (Palermo) dove ha trascorso i primi tre anni di carriera. Era il 1994. Poi nella sua città natale è prima giudice civile, poi gip. Qui molti la ricordano per aver indagato a fondo nell’omicidio di un ingegnere romeno di 40 anni. Il suo datore di lavoro, un piastrellista che all’epoca dei fatti, nel 1999, aveva 36 anni, lo aveva arso vivo perché aveva denunciato condizioni di lavoro disumane. Aveva chiesto 30 anni, la Cassazione li riduce a 16.

Video su questo argomento Commozione alla Camera un minuto di silenzio per le 14 vittime della funivia Stresa Mottarone

Quando il Csm la designa a capo della procura di Verbania, cinque anni fa, diventa il magistrato più giovane d’Italia alla guida di una procura. E si è dimostrata una procuratrice di ferro: fedele alla sua missione, non si è mai persa nei meandri delle correnti che si muovono all’interno della magistratura. L’unica corrente che vorrebbe seguire, ammette, è a bordo di una nave da crociera per fare il giro del mondo. Magari insieme ai suoi due figli: uno che studia al Politecnico di Milano, l’altro che vuole diventare come la mamma e già si “allena” facendo tirocinio. E se i geni non mentono...

"La fune nella scarpata e le forchette su.". Funivia, la sconvolgente telefonata tra i capi pochi minuti dopo la strage

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.