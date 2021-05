Coronavirus, bollettino 27 maggio: 4mila positivi e 171 decessi. Tasso di positività sotto il 2% per il terzo giorno di fila

27 maggio 2021 a

Lieve risalita nei contagi da Covid nell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.147 i nuovi positivi, a fronte dei 3.937 registrati nel giorno precedente. Anche il dato sui decessi è in leggera crescita: oggi le vittime sono 171 (ieri 121). Il tasso di positività, invece, è passato dall'1,5% di ieri all'1,7% di oggi : ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 1 è risultato positivo.

Nonostante il leggero incremento in numeri assoluti, i contagi in Italia continuano a essere sotto quota 5mila per il sesto giorno di fila. Così come il tasso di positività resta sotto il 2% per il terzo giorno consecutivo. Il trend, in ogni caso, si mantiene in discesa. "Le cose dal punto di vista dei dati stanno andando bene e, anche grazie ai vaccini, abbiamo di fronte un'estate serena. L'importante è non abbassare la guardia", ha spiegato al Corriere della Sera il fisico Giorgio Sestili.

Dopo mesi difficili, inoltre, si fa più leggera la pressione sugli ospedali. Le degenze, infatti, sono sempre in calo sia nei reparti ordinari che in quelli intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono diminuiti di 411 unità, portando il totale dei pazienti a 7.707. In terapia intensiva, invece, sono -72 i posti letto occupati, col totale dei malati più gravi che scende a 1.206. Prosegue, nel frattempo, la campagna vaccinale: finora le dosi somministrate sono oltre 32,3 milioni.

