Milano, al Giambellino non ci sono più medici di base: l'ultimo è andato in pensione

L’unico medico di base del quartiere Gambellino di Milano va in pensione anticipata, scatenando il panico soprattutto tra gli anziani della zona, che stanno per perdere il loro punto di riferimento in materia di sanità. Il paradosso è che si tratta di uno dei quartieri con l’età media più alta di tutta la città: eppure c’è un solo medico, che dal 30 giugno andrà in pensione, infatti ha già messo in vendita lo studio. I residenti hanno già avviato una raccolta firme affinché possano mantenere un medico di base.

Al momento non sembra che arriverà qualcuno al suo posto, quindi le persone del Giambellino potranno rivolgersi agli studi medici di via Lorenteggio o di Primaticcio, che però sono pieni e faticano ad accettare nuovi pazienti. Soprattutto difficilmente potrebbero garantire le visite mensili che il medico di base faceva anche in periodo di lockdown a causa del Covid. Un problema molto serio che però ha poca risonanza mediatica, interessando soltanto chi vive in quel quartiere.

