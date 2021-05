Coronavirus, bollettino 29 maggio: contagi, decessi e ricoveri in calo. L'Italia si prepara a diventare "bianca"

29 maggio 2021 a

Continuano a essere confortanti i dati sul Covid in Italia. Nell’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, sono in calo contagi, decessi e ricoveri. In particolare si registrano 3.351 nuovi casi, in diminuzione rispetto ai 3.738 di ieri. Mentre le vittime sono 83 (ieri erano state 126). Diminuisce anche il tasso di positività, che passa dall’1,5% di ieri all’1,3% di oggi, mantenendosi ormai stabile sotto al 2%.

Anche gli ospedali iniziano a vedere la fine dell’incubo: in terapia intensiva ci sono 1.095 pazienti, 47 in meno rispetto al giorno precedente, mentre nei reparti ordinari i malati Covid sono 6.800, con una diminuzione di 392 unità. I numeri confermano un trend in costante discesa. Ed è proprio per questo che già a partire dalla prossima settimana ben tre Regioni, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, passeranno in zona bianca, liberandosi quasi del tutto delle restrizioni degli ultimi mesi. A metà giugno mezza Italia potrebbe trovarsi nella stessa situazione.

La campagna di vaccinazione coordinata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, intanto, prosegue spedita: le dosi di vaccino somministrate finora sono oltre 33 milioni e mezzo. Mentre i cittadini che hanno completato l’intero ciclo vaccinale sono più di 11 milioni e mezzo, ossia il 19,4% della popolazione. Nel Regno Unito, invece, preoccupa una nuova variante, che da alcuni è stata definita "indiana bis". L'aumento dei positivi e dei ricoverati sconvolge un Paese che si trova comunque a un buon punto per quel che riguarda le vaccinazioni. In ogni caso, i soggetti più a rischio sarebbero ovviamente i non vaccinati, ma anche chi per ora ha ricevuto una sola dose di vaccino.

