Ragazza del volo Ibiza-Milano, "tanto mio fratello è un giudice". Sputi, calci e insulti? Per la folle finisce malissimo: dopo l'atterraggio...

La passeggera che ha scatenato il caos su un volo da Ibiza a Bergamo è stata denunciata dalla polizia di frontiera. Nonostante faccia la spavalda sui social, la donna può ritenersi molto fortunata: se il comandante non avesse deciso di tirare dritto e e avesse dirottato altrove l’aereo per farla scendere, lei avrebbe rischiato l’arresto e la richiesta di risarcimento danni per decine di migliaia di euro. Oltre alla polizia di frontiera, altri due passeggeri sarebbero intenzionati a denunciarla per lesioni, mentre un terzo ci starebbe pensando.

Tra l’altro a bordo del Boeing 737 ha anche dichiarato di avere un “fratello giudice” a una donna alla quale aveva appena tirato i capelli: ovemai dovesse corrispondere al vero, allora il fratello avrebbe il suo gran bel da fare per tirarla fuori da questo grosso casino. Il video in cui dà di matto sull’aereo - perché indisposta a rispettare il distanziamento e a indossare correttamente la mascherina come tutti gli altri passeggeri - è stato virale sui social e in rete per giorni. Anche perché alcune scene sono surreali, con la donna che tra insulti, sputi, tirate di capelli ne ha combinate davvero di tutti i colori.

La giovane ha poi fornito la sua versione su Instagram: “Le persone che hanno creato gruppi, sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagato la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare”. Insomma, da carnefice a vittima nella sua versione dai fatti: ma le immagini parlano chiarissimo, purtroppo per lei.

