Denise Piptione, l'intercettazione mai sentita prima: "Sono tua madre, non un carabiniere". Il mistero è risolto?

01 giugno 2021 a

a

a

Dopo 17 anni dalla sua scomparsa, forse non si è mai stati così vicini alla soluzione del giallo: che fine ha fatto Denise Piptione? Un nuovo tassello, decisivo, è arrivato da Mattino 5, la trasmissione del mattino in onda su Canale 5, dove sono state trasmesse alcune intercettazioni inedite tra Jessica Pulizzi e Anna Corona. Intercettazioni che risalgono all'11 settembre 2004, dieci giorni dopo la scomparsa da Mazara del Vallo della piccolina, che non è mai più stata trovata.

"Quasi sicuramente è Denise Pipitone": il video sconvolgente mostrato per la prima volta. Eccola...

Agli investigatori, Jessica aveva detto di essere rimasta in casa per tutta la giornata. Ma era falso. E proprio per questo Anna Corona, la madre, nell'intercettazione la incalza: "Dicono che sei stata a casa la mattina, non hai detto che sei uscita con Alice?", le chiede. E ancora: "Quando parlo non perdere le staffe, io sono tua madre, non l'appuntato dei carabinieri". Il punto è che Jessica anche con la madre sostiene di non essere uscita di casa e di non aver mentito agli inquirenti.

"Perseveranza ripagata nel migliore dei modi": Denise Pipitone, Piera Maggio rompe il silenzio. La svolta è vicina?

E ancora, riprende Anna Corona: "Io ho la testa di andare a casa di tua sorella. Tu mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo", la incalza. Parole da interpretare, un ulteriore tassello. Il tutto nel giorno in cui, in un'intervista a La Nuova Sardegna, l'ex pm Maria Angioni - la prima ad indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, afferma che "è viva e presto si saprà la verità". Nell'intervista, la pm spiega che a distanza di 17 anni sta crollando il muro di omertà e che chi ha sempre taciuto ha finalmente iniziato a parlare. E come detto, ora più che mai, Piera Maggio spera di scoprire che fine abbia fatto sua figlia.

"Perché così vale zero". Denise Pipitone e la lettera anonima, "basta paura": il disperato appello del legale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.