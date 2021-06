Funivia Stresa Mottarone, il video-choc dalla Germania: "Il forchettone già nel 2014", una bomba sugli indagati

01 giugno 2021 a

a

a

La strage della funivia Stresa Mottarone, con le sue indagini, si arricchisce di un nuovo inquietante, sconvolgente capitolo. Uno scoop che arriva dalla Germania, poiché l'emittente tedesca Zdf ha inviato alla procura di Stresa dei video che rischiano di aggravare notevolmente le posizioni degli indagati.

"Devo avere esagerato". Mike Bongiorno, le ultime parole prima di morire: la confessione di Daniela

Infatti, la trasmissione d'inchiesta Frontal 21 ha trovato delle immagini di un videoamatore svizzero, Michael Meier, in cui si vede in modo distinto il forchettone, lo strumento che ha di fatto neutralizzato il freno d'emergenza dell'impianto di risalita e che ha causato la disgrazia. E quelle immagini risalgono al 2014, ovvero sette anni fa.

Clicca qui per vedere il video

Meier, appassionato di funivie, vanta un enorme archivio di riprese di impianti di risalita. Dopo aver saputo di quanto accaduto a Stresa, dunque, ha consultato il suo archivio e ha ritrovato tre filmati che dimostrerebbero come la medesima ganascia rossa veniva usata già anni fa. Nel dettaglio, un video risale al 2014, un secondo al 2016 e l’ultimo al 2018. Nello speciale tv, che verrà trasmesso stasera alle 21, Meier spiega di aver notato “che già nel 2014 il forchettone era inserito mentre c’erano persone presenti nella cabina".

"Non ha tolto il forchettone su preciso ordine". Strage in funivia, nuovo indagato? Chi finisce nel mirino

Circostanze che, se confermate, come detto aggraverebbero il quadro degli indagati. Si pensi anche al fatto che il capo servizio della funivia, Gabriele Tadini, ha sostenuto di aver applicato le ganasce per dieci volte in aprile e a maggio del 2021 per impedire che il freno d’emergenza si attivasse troppo spesso. Insomma, nessuno ha ancora ammesso che quella del forchettone fosse un'abitudine radicata, che si ripeteva da anni. Un video, insomma, dall'enorme peso specifico.

Strage in funivia, Sallusti: le scarcerazioni non sono un'assoluzione. Ma è corretto che tornino a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.