Coronavirus, bollettino 3 giugno: continuano a crollare contagi, morti e ricoveri. E Speranza voleva blindare i ristoranti?

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere assolutamente sotto controllo e a migliorare con una certa costanza. Merito dell’estate che si avvicina, proprio come l’anno scorso, con la differenza che stavolta c’è una massiccia campagna di vaccinazione in atto, che ha prodotto finora oltre 35 milioni di dosi somministrate. Quello di giugno dovrà essere il mese della spallata da questo punto di vista, in modo da potersi godere un’estate tranquilla e da poter programmare l’autunno con maggior serenità.

Il bollettino di oggi, giovedì 3 giugno, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.968 contagiati, 6.392 guariti e 59 morti con 97.633 tamponi analizzati, in base ai quali il tasso di positività è stato rilevato al 2,0 per cento (+0,7 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere con costanza: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -141 (5.717 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -41 (892) a fronte di 24 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 205.562, i deceduti sono arrivati a quota 126.342: di questo passo la speranza è di arrivare presto a toccare quota 0, come accaduto l’altro ieri per la prima volta in Gran Bretagna. Nel frattempo si è tenuto un vertice cruciale tra il governo e le Regioni, la cui linea sui ristoranti ha avuto la meglio: in zona bianca sarà possibile stare fino a 8 persone a tavola al chiuso, nessun limite invece all’aperto.

