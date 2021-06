Confapi condivide l'iniziativa del ministro Garavaglia: "Subito incentivi per le assunzioni in turismo e cultura"

03 giugno 2021 a

"Condividiamo l'iniziativa del ministro Garavaglia, che ha lanciato la proposta di decontribuzione per gli imprenditori che assumono tali lavoratori, in modo da far ripartire tutti i settori legati all'industria del turismo e della cultura". Lo fa sapere la Confederazione della piccola e media industria privata, il cui auspicio è che "tali incentivi siano resi disponibili al più presto".

"Il turismo rappresenta uno dei pilastri della nostra economia - si legge nella nota di Confapi - e una delle leve fondamentali per la ripresa e va quindi sostenuto e supportato in questo preciso momento storico. Diversi imprenditori denunciano in questo periodo i rischi legati alla scarsa disponibilità di lavoratori stagionali".

