Coronavirus, il bollettino del 6 maggio in Italia: 2.275 nuovi casi, 51 morti. Indice di positività all'1,5%

Sono 2.275 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 2.436), a fronte di 149.958 tamponi giornalieri effettuati (ieri 238.632). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,5% (ieri 1%). Sono 51 le vittime registrate in 24 ore, ieri erano 57. Le terapie intensive sono 774 (-14), con 20 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 giugno sulla situazione coronavirus in Italia.

I tamponi giornalieri effettuati sono 149.958, compresi i test rapidi. Le vittime sono 126.523 in totale. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.232.428. In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.232.428. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 5.321, per un totale di 3.913.633. I ricoverati con sintomi sono 4.963 (-230). Sono invece 186.535 le persone in isolamento domiciliare (-2.853). I tamponi sono in tutto 67.327.507 - di cui 49.862.425 processati con test molecolare e 17.465.082 con test antigenico rapido -, in aumento di 149.958 rispetto al 5 giugno. Le persone testate sono finora 28.497.871, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

E da domani, lunedì 7 giugno, quattro regioni passeranno in zona bianca: sono Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, dove per tre settimane consecutive è stata registrata un’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. Si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, che erano passate in zona bianca il 31 maggio.

