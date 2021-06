Coronavirus, bollettino 13 giugno: in calo contagi e ricoveri. In Lazio e Veneto zero morti dopo quasi un anno

13 giugno 2021 a

In forte calo i nuovi casi di Covid in Italia. Nell’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, si registrano 1.390 contagi (ieri erano stati 1.723). I decessi odierni sono 26, anche questi in diminuzione rispetto ai 52 della giornata precedente. Aumentano sempre più invece le persone guarite o dimesse: 3.460 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. Il tasso di positività è all’1%: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 1 è risultato positivo. Ieri invece era allo 0,8%. Bisogna specificare però che ci sono stati molti meno tamponi: il 37% in meno. Una notizia importante in particolare arriva dal Lazio e dal Veneto, dove si sono registrati zero morti da quasi un anno.

Intanto continua ad alleggerirsi il carico sul sistema sanitario nazionale, con le degenze in costante calo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari infatti sono diminuiti di 113 unità, portando il totale a 3542 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 565 (9 in meno rispetto a ieri). Per quanto riguarda i vaccini invece le dosi somministrate sono oltre 41,8 milioni. Mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,9 milioni.

“La campagna vaccinale è l'arma che consente di chiudere la fase di emergenza: domani due terzi del paese saranno in zona bianca e si può guardare al futuro con fiducia”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha invitato le regioni ad allinearsi ai piani del governo. "Siamo fiduciosi che il numero dei morti possa scendere e spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni e poi tutta Italia in zona bianca".

