Denise Pipitone, le ultime clamorose rivelazioni a Chi l'ha visto: testimonianza-chiave, bomba della Sciareli

A Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli su Rai 3 nella puntata in onda stasera 16 giugno si parlerà approfonditamente del caso di Denise Pipitone, alla luce delle nuove clamorose rivelazioni rilasciate dalla ex pm che si occupò della bambina sparita a Mazara del Vallo nel 2004, Maria Angioni, secondo la quale la piccola sarebbe ancora viva e sarebbe anche mamma di una bambina. La Angioni, che all'epoca era a capo della Procura di Marsala, è stata la prima ad indagare sulla scomparsa della figlia di Piera Maggio e ai microfoni di Storie Italiane si è detta certa di aver individuato una giovane che sarebbe appunto Denise.

E ancora sul caso Pipitone ci sono le sconvolgenti testimonianze di Mariana Trotta, la ragazza di origini rom che avrebbe riconosciuto la nomade che nell’ottobre del 2004 è stata avvistata a Milano in compagnia di una bambina che chiamava Danas: secondo Mariana, la donna in questione si chiama Florina e aveva una figlia adottiva che potrebbe essere Denise Pipitone. Il video mandato in onda in esclusiva a Storie Italiane nella puntata di oggi 16 giugno è inquietante. Quella ragazza che si vede è Denise? Il programma di Rai Uno è andato a indagare su questa giovane e ha scoperto questo filmato: "Potrebbe essere un video molto interessante", osserva l'inviata Maria Grazia Sanrocco, "perché si vede una ragazza che stando a quanto ricostruito sarebbe proprio la stessa a cui fa riferimento Marianna”.

"Questa ragazza fa una videochiamata", prosegue l'inviata, "e in quel momento si sente una voce maschile, e la cosa che ci ha colpito e che questa voce la chiama in un modo completamente diverso, la chiama Denisa". "Di fronte a questo nome abbiamo fatto un salto, ci siamo chiesti come sia possibile visto che sappiamo che questa ragazza è sempre stata chiamata diversamente. Ci ha fatto riflettere e abbiamo continuato a vedere la conversazione". Il video, sottolinea la giornalista, "è ora nelle mani degli investigatori, che dovranno accertare le autenticità del tutto e l’identità di questa ragazza”.

Come anticipato dal promo in onda in questi giorni su Rai3, nella prossima puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli tratterà anche il caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni che è stata uccisa dalla sua famiglia per essersi opposta al matrimonio combinato.

