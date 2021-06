Maturità 2021, impensabile a Fiumicino: "Studiare mi riempie di gioia": chi si è diplomato, ma davvero?

16 giugno 2021 a

L’esame di maturità del 2021 è il secondo, e si spera anche l’ultimo, caratterizzato dall’epidemia di coronavirus. L’anno scolastico è stato molto difficile e quasi interamente passato con la didattica a distanza, ma almeno per l’esame finale è avvenuto il tanto atteso ritorno in presenza. La notizia più curiosa del giorno arriva dall’Iis Paolo Baffi, dove Mario Marcelli è divenuto il più anziano diplomato di tutta Fiumicino.

Il signore ha infatti 84 anni: aveva preso la licenzia media a 80 anni e ora ha compiuto il passo successivo, diventando maturo non solo anagraficamente. Una storia bella, quella raccontata da Il Faro Online, che non ha lasciato indifferente la commissione che ha esaminato il signor Mariuccio, come è affettuosamente conosciuto dalle sua parti. Nato a Roma il 20 giugno 1937, l’uomo aveva lasciato la scuola subito dopo le elementari e aveva iniziato a lavorare in falegnameria. Non ha quindi mai avuto l’opportunità di terminare i suoi studi.

Tra l’altro nel corso della sua lunghissima carriera lavorativa ha anche perso il pollice della mano sinistra, a causa di un brutto incidente in falegnameria. “Studiare mi riempie di gioia”, ha dichiarato il signor Marcelli davanti alla commissione: “Ringrazio i professori e l’Istituto Paolo Baffi per avermi dato questa possibilità, nella vita non bisogna mai arrendersi e penso che il mio percorso non termini qui”. Che sia intenzionato a iscriversi anche all’università?

