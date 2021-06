Novara, sindacalista travolto e ucciso da un camion: stava partecipando allo sciopero nazionale. L'autista fugge

18 giugno 2021 a

a

a

Tragedia a Novara: un sindacalista di 37 anni, Adil Belakhdim, è morto dopo essere stato investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate. E' successo durante una manifestazione di lavoratori della logistica. Pare, però, che l'autista del camion, un uomo di origine campane, sia fuggito subito dopo l'incidente. A bloccarlo poco dopo sono stati i carabinieri all'Autogrill dell'A4 tra i caselli di Novara Est e Novara Ovest. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare.

La vittima era un rappresentante dei Cobas di origini marocchine. Stando a una prima ricostruzione, l'autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri. A dare la notizia è stato il "Si Cobas Lavoratori Autorganizzati": "Ucciso da un camion il nostro Coordinatore dei SiCobas Novara Adil durante lo sciopero nazionale in corso". Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori accorsi sul posto.

"Il camion ha forzato il presidio all'esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil", hanno scritto sul loro profilo Facebook i sindacalisti che erano lì con lui a manifestare. La vittima viveva nel Milanese e lascia due figli di 15 e 17 anni. Inoltre da alcuni anni svolgeva attività sindacale ed era coordinatore interregionale dei SiCobas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.