Brunello Cucinelli: "Ho parlato con il generale Figliuolo, via libera". Rifiuti il vaccino? Misure estreme

"Entro domenica vaccineremo tutti i nostri lavoratori", annuncia Brunello Cucinelli in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un obiettivo che non si preannuncia di facile realizzazione, considerato anche il numero di lavoratori che non intendono ricevere il vaccino contro il Covid. "Spero siano proprio tutti, ma so che su 1.174 dipendenti ci sarà qualcuno che non vorrà farlo. E allora dovrò decidere di affrontare la questione". Tuttavia, Cucinelli non ci pensa nemmeno a licenziare chi si oppone alla somministrazione del vaccino: "Non ho licenziato nessuno in tutti questi mesi di pandemia si figuri se lo faccio adesso che stiamo per uscirne... Né voglio obbligare nessuno a vaccinarsi".

La soluzione avanzata dall'imprenditore? "Pensavo a un'aspettativa remunerata per sei mesi per i non vaccinati. Mi pongo il problema non per quell'1-2% di chi non si vaccinerà, ma per il 98% che invece lo farà. Chi di loro vorrà lavorare al fianco di qualcuno sapendolo non protetto?" si domanda lo stilista. "Come ci dovremo comportare, tutti, con questo problema? Io comincio con l'aspettativa di sei mesi e nel frattempo Dio provvederà..." Nella sede della sua azienda a Solomeo (Perugia), il re del cachemire ha messo a disposizione della Asl, della Regione e dell'Università, un hub per la vaccinazione. Inoltre, finanzia un equipe di 12 medici che somministrano quotidianamente centinaia di dosi.

Dosi che ammontano a "circa 500" al giorno. "I medici vanno avanti con i loro progetti vaccinali e, questa settimana, si occupano in più dei nostri dipendenti seguendo il criterio dell'età. Arriviamo adesso perché l'età media da noi è 38 anni". Cucinelli spiega poi la sua strategia futura per monitorare gli accessi nella propria azienda: "Fra compagni di lavoro sanno chi si vaccina e chi no. Formalmente invece sapremo quando sarà disponibile per tutti la app per la certificazione vaccinale e quando ci sarà quella in azienda si entrerà solo con l'app. La useremo come pass".

"In azienda facciamo riunioni continue per decidere il da farsi - spiega Brunello Cucinelli -. Di questa questione specifica ho parlato anche con il generale Figliuolo durante la sua visita da noi a fine maggio. Gli ho detto che secondo me sarebbe stato importante decidere come comportarsi con chi non avrebbe fatto il vaccino". La risposta del Commissario straordinario? "MI ha detto: ha ragione, sarà un tema che affronteremo insieme. Ecco, il tempo di affrontarlo è arrivato. Penso al momento in cui non avremo più l'obbligo di mascherine. Chi vorrà lavorare accanto ai non vaccinati?". L'imprenditore poi precisa: "Non devo né voglio convincere nessuno, ciascuno è libero di scegliere, nella vita, assumendosi le proprie responsabilità".

