Leolandia, festeggiati i 5o anni dopo la riapertura del parco a tema: ecco tutte le novità, sempre più al sicuro

22 giugno 2021 a

a

a

Si è riaccesa Leolandia, o per meglio dire ha riaperto il parco a tema più famoso d'Italia. L'anno scorso, infatti, il parco tematico di Capriate San Gervasio, nella Bergamasca, è stato il migliore d'Italia nella classifica di Travelers' Choice™ dedicata ai Parchi a tema e Parchi acquatici. Quest'anno si festeggia il 50° anniversario, un compleanno che si protrarrà per tutta la stagione. Con la riapertura avvenuta lo scorso week end, il 15 giugno, sono state così scoperte le tante novità del parco. Fari puntati su un’anteprima assoluta, dedicata ai fan della serie TV Miraculous: un nuovo mini-live show con protagonisti Ladybug e Chat Noir che si confronteranno con il malvagio Papillon.

A Milano torna il Villaggio delle meraviglie: tutte le novità

Bing e Flop, per la prima volta, coinvolgeranno invece i bambini nel teatro all’aperto della Riva dei Pirati con un gioco divertente, tra le note della “Canzone dei Colori”. Confermati i beniamini di Leolandia: Masha e Orso nella loro Foresta, il Trenino Thomas, sempre pronto ad offrire un giro panoramico del parco a bordo dei suoi scintillanti vagoni blu, e i padroni di casa Leo e Mia. A PJ Masks City, area a tema unica al mondo inaugurata lo scorso anno, i piccoli potranno incontrare dal vivo i mitici Superpigiamini, volare a bordo del Gufaliante e sperimentare in prima persona i superpoteri dei loro idoli.

Covid Italia, Ira (Anesvi): "Parchi divertimento abbandonati, non è arrivato nessun ristoro"

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, dichiara i suoi obiettivi: “Abbiamo preparato questo anniversario con grande cura e rispetto per i nostri ospiti che, in 50 anni di storia ci hanno dimostrato grande fedeltà, generazione dopo generazione: a loro dedichiamo la nostra passione e la volontà di sorprenderli sempre. Abbiamo creato un ambiente straordinario ed unico nel panorama dei parchi dedicati ai più piccoli che è al contempo molto sicuro e ricco di servizi per la tranquillità delle famiglie”. Inoltre Leolandia ha potenziato ulteriormente le linee di coda e ha introdotto un sistema di prenotazione obbligatoria dei biglietti, riducendo ogni possibilità di assembramento negli spazi comuni. In linea con i più rigidi protocolli di sicurezza internazionali, il distanziamento tra nuclei familiari sarà garantito sia a bordo delle attrazioni, igienizzate su base regolare, sia nel caso degli spettacoli all’aperto, grazie a colorati bolli che guideranno il posizionamento degli spettatori in platea.

Video su questo argomento Riaperture, Parchi a tema: "15 giugno? Non del tutto soddisfatti" TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.