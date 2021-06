Coronavirus, bollettino 29 giugno: 679 contagi e 42 morti. Allarme variante Delta in Campania

29 giugno 2021 a

a

a

Sono 679 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri erano stati 389. Le vittime, invece, sono passate dalle 28 di ieri alle 42 di oggi (22 pregresse della Campania, relative al periodo novembre 2020-maggio 2021). Il tasso di positività è sceso allo 0,3%, mentre nella giornata precedente era allo 0,5. I positivi sono aumentati leggermente rispetto a ieri, ma restano comunque sotto la soglia di mille per il decimo giorno consecutivo.

"L'estate migliore? Pagategli un giro del mondo". Variante Delta, brutale "vaffa" di Maria Giovanna Maglie a Burioni

La Regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Campania, con 117 nuovi casi. A seguire ci sono Sicilia e Lombardia. Prosegue, inoltre, il calo delle ospedalizzazioni, sia in area critica che non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono diminuiti di 47 unità rispetto a ieri, portando il totale di pazienti a 1.676. I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono diminuiti di 19 unità, facendo scendere il totale dei malati più gravi a 270.

La "galoppata" della Variante Delta, solo due regioni non sono state colpite: gli ultimi dubbi sulla mutazione

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le dosi somministrate finora sono oltre 50,4 milioni. Intanto, però, continua a far preoccupare la variante Delta del Covid, che colpirebbe soprattutto i non vaccinati e quelli che hanno fatto solo la prima dose. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati a Napoli 11 casi di questa mutazione sui 35 tamponi analizzati. I primi casi comunque stanno comparendo in tante altre città della Campania, segno che la variante Delta si trova in regione già da diverso tempo: oltre cento i casi accertati.

Vaccino, l'ultima vittoria di Figliuolo: come e dove si fa il richiamo in vacanza e fuori dalla propria regione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.