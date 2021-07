Generale Figliuolo, variante Delta e lockdown: "Terza dose di vaccini a settembre", drastica accelerazione

02 luglio 2021 a

“Con il ministero stiamo già pensando a un’eventuale terza dose”. Lo ha dichiarato il commissario Francesco Figliuolo, che ha ribadito l’obiettivo della campagna di vaccinazione, ovvero raggiungere l’80 per cento delle persone vaccinabili entro il 30 settembre. Ciò sarà possibile grazie ai “quantitativi importanti” attesi nelle prossime settimane: procedono infatti gli “approvvigionamenti per il prossimo trimestre” con la previsione di 45,5 milioni di dosi Pfizer e Moderna in arrivo.

Poi Figliuolo ha assicurato che le dosi sono “assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500mila dosi al giorno medie che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell’80% degli italiani, vaccinabili, vaccinati. Voglio rassicurare, le dosi ci sono e con queste saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi”. Poi una piccola stoccata a chi cerca di scappare in avanti: “Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna a fine luglio per dire che è il più bravo di tutti non potrà farlo ma devo finire come gli altri a fine settembre”.

Nel frattempo dai dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute emerge la riduzione dell’Rt nazionale a 0,63, così come la minor incidenza dei casi di Covid (9 ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di sette giorni fa). “I numeri di oggi sono molto incoraggianti - ha dichiarato Roberto Speranza - è la fotografia di un Paese con un quadro epidemiologico molto migliorato, conseguenza della campagna di vaccinazione che resta l’arma fondamentale per mettersi alle spalle questa stagione”.

