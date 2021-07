Torino, AstraZeneca al posto di Pfizer per errore: 17 giovani sotto osservazione con febbre e dolori

02 luglio 2021 a

a

a

Una dose di AstraZeneca è stata somministrata per errore a 17 giovani che - come chiarito dal ministero della Salute e dal Cts - avrebbero dovuto ricevere un vaccino a mRna, quindi Pfizer o Moderna. E' successo sabato 26 giugno al centro vaccinale di Nole Canavese, in provincia di Torino. "L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico. Tutto questo per estrema cautela”, hanno fatto sapere dall’Asl To4.

"Chi può finire in lockdown". Variante Delta, questione di settimane: parla Bassetti, più di una ipotesi

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, inoltri, molti di quelli che hanno ricevuto per sbaglio il farmaco anglo-svedese hanno avuto reazioni avverse, come febbre molto alta, sudorazione, dolore alle articolazioni, "praticamente anche i sintomi del Covid". Al momento, comunque, non sono stati osservati “sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid”, hanno fatto sapere dall’azienda sanitaria.

"Siamo al lavoro". La situazione è precipitata. Variante Delta e lockdown, una drastica accelerazione: il piano di Figliuolo

E anche la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l’emergere di situazioni di rischio. Intanto l’Asl ha rafforzato ancora di più le procedure di controllo già operative ed è in corso un’approfondita analisi interna per capire come si sia potuto verificare un errore materiale nella fase di inoculazione della prima dose di vaccino.

Variante Delta e vaccini, cosa non torna: "Il 10% si contagia". Coronavirus, cosa c'è dietro l'onda che risale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.