Variante Delta, bollettino 2 luglio: "Nuovi livelli di diffusione", 794 contagi e 28 morti

02 luglio 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto stretto controllo. I numeri emersi dalla cabina di regia Iss-Ministero della Salute sono infatti molto incoraggianti: l’indice Rt è allo 0,63, mentre l’incidenza è scesa da 11 a 9 ogni 100mila abitanti. Inoltre è stata registrata una riduzione molto significativa dei posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. “È la fotografia di un Paese - ha dichiarato Roberto Speranza - che presenta un quadro molto migliorato, è la conseguenza prioritaria della campagna di vaccinazione, che resta l’arma fondamentale che abbiamo per metterci alle spalle una stagione così difficile”.

"Che sapore ho in bocca". L'effetto devastante della variante Delta e quel sospetto sul ciclo di vaccino

Il bollettino di oggi, venerdì 2 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 794 contagiati, 2.345 guariti e 28 morti su 199.238 tamponi analizzati, con tasso di positività allo 0,4 per cento (-0,1). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è sempre più bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -63 (1.469 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -16 (213) a fronte di 3 soli ingressi.

"Incidenza moltiplicata per dieci". Terrore variante Delta: chi colpisce più duramente

Gli attualmente positivi sono scesi a 47.779, i deceduti invece sono arrivati a 127.615: per fortuna l’aumento procede a rilento ormai da settimane. Nel frattempo prosegue su buoni ritmi la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto 52.327.583 dosi somministrate in totale. Sarà ancora più importante completare i cicli di vaccinazione adesso che la variante Delta si sta espandendo sempre di più anche in Italia: è stimata al 22,7 per cento in 16 Regioni.

Video su questo argomento "Serve la terza dose". Generale Figliuolo, verso misure estreme contro la Variante Delta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.