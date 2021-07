Monte Rosa, Paola e Martina morte assiderate: in che posizione le hanno trovate e l'ultimo straziante messaggio, i dettagli che fanno male

06 luglio 2021 a

Una tragedia sfortunata quanto terribile, quella che ha colpito Paola Viscardi e Martina Svilpo. Le due ragazze di 28 e 29 anni non sono sopravvissute a un’escursione sul Monte Rosa che è improvvisamente degenerata tra bufera, temporale e neve. Stando a quanto riportato dall’inviato de La Stampa, le hanno trovate abbracciate nella neve intorno alle 21.30, sulla cresta Vincent.

Morte assiderate sul Monte Rosa, parla l'esperto: ciò che le previsioni meteo "nascondono", la ragione della disgrazia

Una di loro è anche riuscita a pronunciare il suo nome e a dire “non riesco ad alzarmi, non posso camminare”. L’unico che ne era ancora capace era Valerio Zolla, il loro amico 27enne, che aveva anche dato i suoi guanti alle ragazze: a permettergli di sopravvivere è il fatto di non essersi mai seduto troppo a lungo, nel tentativo continuo di cercare campo per contattare i soccorsi. “Abbiamo capito subito che la situazione era molto grave - ha dichiarato uno dei soccorritori a La Stampa - una ragazza aveva perso conoscenza, l’altra non riusciva a muoversi”.

"Tutto in 5 minuti". Paola e Martina uccise dal freddo sul Monte Rosa, parla il superstite: come le ha viste morire

“Solo Valerio Zolla era in grado di camminare - ha aggiunto - ci siamo legati tutti, e abbiamo iniziato la discesa mentre veniva buio”. Ci sono volute sedici persone per portare a termine i soccorsi, poi al rifugio Mantova i medici hanno provato a salvare la vita alle due ragazze per circa due ore, ma purtroppo non ce l’hanno fatta. I soccorritori hanno parlato di “circostanze tremende e sfortunatissime”.

