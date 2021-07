Denise Pipitone, lo scoop di Milo Infante: "Sei ore in Procura", chi hanno interrogato

07 luglio 2021 a

“Gaspare Ghaleb da tre ore in Procura a Marsala”. È la notizia data da Milo Infante in diretta su Rai2: l’uomo è l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la figlia di Anna Corona processata e poi assolta per concorso nel sequestro di Denise Pipitone, la bambina sparita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. “Starà raccontando la sua verità - ha aggiunto il giornalista in un post su Facebook - i giudici di primo e secondo grado non gli hanno creduto. Vedremo se oggi la Procura prende atto per l’ennesima volta delle sue menzogne oppure se deciderà di procedere diversamente”.

Alla fine l’interrogatorio è durato ben sei ore e si è concluso attorno alle 17. Gaspare Ghaleb era entrato in Procura per essere ascoltato come testimone ‘assistito’ all’interno della nuova inchiesta aperta sul caso di Denise. Tra il 2004 e il 2006, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi era stato ascoltato per ben sei volte dagli inquirenti: tante le contraddizioni che erano emerse, soprattutto riguardo agli orari delle telefonate che c’erano state con Jessica nel giorno della scomparsa di Denise.

Nel frattempo la Procura di Marsala ha notificato all’ex pm Maria Angioni un avviso di conclusione delle indagini: potrebbe essere rinviata a giudizio la donna che per prima indagò sulla scomparsa di Denise e che ultimamente è stata spesso ospite in tv per denuncia depistaggi ed errori nelle indagini.

