Euro 2020, la vignetta di Mannelli sul Fatto quotidiano: "Bravi, avete unito l'Italia". Calcio, Covid e morte: raggelante

Sempre più "forza Covid". Al Fatto quotidiano perseverano e dopo le inquietanti paginate su Euro 2020, vittoria della Nazionale, feste in piazza e Inno di Mameli storpiato in previsione del contagio di massa da coronavirus arriva la "bella" vignetta di Mannelli in prima pagina. Per la gioia del direttore Marco Travaglio, che anche nel suo editoriale parla sprezzantemente di "trattativa Stato-Bonucci" (come dire, il difensore azzurro paragonato alla mafia) riguardo al corteo in pullman dei giocatori a Roma dopo la vittoria di Wembley.

Il prode vignettista regala ai lettori del Fatto, ma diremmo a tutta Italia, una delle sue perle più fulgide: "Bravi! Avete unito l'Italia", esclama un tifoso con maglietta azzurra della Nazionale, cappello da clown tricolore e bandiera bianca, rossa e verde brandita nella mano sinistra. Entusiasmo pallonaro? Rigurgito di orgoglio in redazione? Complimenti sinceri agli "eroi" che hanno spezzato le reni alla perfida Albione? Nulla di tutto ciò ovviamente.

Se non si ferma a una fugace occhiata, il lettore potrà accorgersi che qualcosa non torna. C'è un che di inquietante nel tifosotto esultante del Fatto. Il volto infatti è una anonima emoticon sorridente, di quelle da messaggino su Whatsapp.

Ma non basta: il pagliaccio azzurro infatti altro non è che una raffigurazione del coronavirus stesso, l'ormai tristemente nota "proteina spike" del SARS-​CoV-2. Roba che in confronto titoli come "Notti magiche inseguendo il Covid" o "Siam pronti alla morte", scelti da Travaglio per colpire il governo di Mario Draghi dopo il trionfo azzurro, profumano di acqua di rose.

