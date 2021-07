Denise Pipitone, la bomba di Anna Corona a Quarto Grado: "Lo sa tutta Mazara. A testa alta..."

17 luglio 2021 a

Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel lontanissimo 2004 a Mazara Del Vallo. Se ne torna a parlare a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, lo stesso Nuzzi che si è scontrato duramente con la madre di Denise, Piera Maggio, con quest'ultima che lo accusava di aver maramaldeggiato eccessivamente sulla vicenda.

Ma tant'è. Il caso è tornato a Quarto Grado con lo sfogo di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, il padre di Denise Pipitone, la donna per molto tempo nel sospetto e sulla quale i sospetti sono recentemente tornati, con la riapertura dell'inchiesta che, proprio come accadde nel 2004, punta sull'ambito familiare.

Nel programma di Nuzzi, Anna Corona ha sbottato: "Avete fatto troppi giochetti di prestigio sulla mia pelle e su quella dei miei figli". Dunque, la Corona ha ripercorso la sua vita dal 2004 ad oggi, parlando delle grandi difficoltà incontrate con i suoi cari in questi 17 anni.

E ancora, parlando della figlia Jessica Corona, ha aggiunto: "Jessica è stata picchiata da un poliziotto, un ceffone che non dimenticheremo mai". Quindi, sulla piccola Denise: "Si sono fatti sfuggire di mano la situazione. Sua madre va aiutata perché sta cercando di ritrovarla. Io posso dire che camminerò sempre a testa alta per Mazara. Tutta la città sa che noi non c'entriamo nulla", conclude Anna Corona ribadendo la sua innocenza.

