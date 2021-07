Variante Delta, estate rovinata? La galoppata del contagi: gli ultimi due maxi-focolai

18 luglio 2021 a

Incubo-variante Delta in Italia, dove la mutazione del coronavirus sta facendo impennare la curva dei contagi. Ed è psicosi, tra disdette a raffica delle ferie, sia in Italia sia all'estero. Il tutto mentre ci sono centinaia di nostri giovani connazionali bloccati e in isolamento tra Spagna, Malta e Dubai.

Il punto, però, è che si continuano a registrare in Italia nuovi focolai-Covid soprattutto in corrispondenza dei luoghi dove si concentra il turismo. Tra gli ultimi, ecco il caso di Riccione, dove le asl da giorni sono costrette agli straordinari per cercare di tracciare il più fedelmente possibile i numerosi casi registrati. Nel dettaglio, si cerca di ricostruire gli spostamenti di un gruppo di 15 ragazzi arrivati da Alessandria, tutti positivi dopo aver passato una settimana in riviera.

Di focolaio da contagi di ritorno si può parlare anche per i 40 giovani, principalmente bresciani e milanesi (ma anche alcuni laziali, della provincia di Rieti) tra i 16 e i 19 anni, finiti nei giorni scorsi in isolamento dopo una vacanza a Manfredonia, in Puglia. E anocra il caso di Ostia, dove ieri, sabato 17 luglio, si è registrato un nuovo focolaio con 21 positivi accertati.

E già ieri vi davamo conto dei casi di Sardegna e Pantelleria. In Sardegna l'orizzonte è quello della zona gialla, tanto che gli albergatori stanno già fronteggiando le prime disdette. Christian Solinas, il governatore, sta provando a limitare i danni reintroducendo i controlli a campione sui turisti nei porti e negli aeroporti. E ancora, il caso dell'isola siciliana di Pantelleria, minacciata da 26 nuovi contagi, soprattutto adolescenti e quasi tutti non vaccinati (almeno sei i minorenni colpiti dal Covid).

