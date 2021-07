Variante Delta e coronavirus, il bollettino del 19 luglio: 7 morti, più ricoveri e sale il tasso di positività

19 luglio 2021 a

Aumenta il tasso di positività nel bollettino del 19 luglio sul Coronavirus in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.072 su 89.089 tamponi effettuati (domenica erano stati 3.127 su 165.269 tamponi). A fronte di 7 morti (contro i 3 delle precedenti 24 ore) e 651 dimessi e guariti in più, gli attualmente positivi sono 47.525 (1.412 in più rispetto a ieri quando però il balzo era stato più netto, +2.622 unità) ma soprattutto come si diceva il tasso di positività (il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi rilevati) torna a salire. Ora è al 2,32%, mentre domenica era fermo all'1,89 per cento. ll numero totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2020, sale ora a 127.874.

Il totale dei casi di Covid-19 nell'ultimo anno e mezzo è invece di 4.289.528, contando morti, dimessi e guariti (651 nelle ultime 24 ore). I pazienti attualmente positivi sono 47.525 (ieri erano 46.113, dato che si traduce in un +1.412). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 74.881.652, mentre il totale delle persone testate è di 30.333.358. Resta di fatto stabile e per ora sotto controllo la situazione dell'ospedalizzazione. Dei positivi rilevati, sono 46.175 quelli in isolamento domiciliare (-1.354 rispetto a ieri), 1.188 ricoverati con sintomi (+52 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 162 malati (+6), con 16 nuovi ingressi (+13 rispetto a ieri).

