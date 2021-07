Milano, una ragazza bionda gira in centro completamente senza vestiti. La sconvolgente, terribile teoria

25 luglio 2021 a

a

a

Una ragazza è stata avvistata a Milano, in pieno centro, girovagare completamente senza vestiti tra l'indifferenza degli altri passanti. La foto, sconvolgente, è stata pubblicata dalla pagina Facebook MilanoBellaDaDio, che segnala ogni giorno scatti inviati dagli utenti per documentare quanto di bello e di brutto c'è nella "capitale morale italiana", capoluogo della Lombardia. Non si tratterebbe purtroppo, è il caso di dirlo, della classica esibizionista o provocatrice che si spoglia per attirare su di sé qualche tipo di pubblicità o clamore.





La donna bionda, magra e di mezza età, stando alle segnalazioni, cammina scalza da qualche giorno in zona piazza Scala, nei pressi dell'omonimo, celebre teatro lirico, e fa la spola con piazza Duomo. Potrebbe essere una senzatetto a cui qualcuno, magari gli stessi clochard, hanno sottratto i vestiti. In generale, le sue condizioni di salute non sembrano affatto buone e la preoccupazione aumenta considerando che sia pur con l'aria smarrita, persa e impaurita nessuno l'avrebbe ancora soccorsa. E infatti molti degli utenti della pagina Facebook si dimostrano preoccupati e indignati per tanta indifferenza, testimoniata da altre foto e video pubblicati nei commenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.