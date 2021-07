Green pass, nuova falla: "Serve il certificato per i bambini dai 6 ai 12 anni". A rischio le vacanze estive

27 luglio 2021 a

Primi caos sul Green pass. Se infatti in Italia i bambini sotto i 12 anni sono esentati, lo stesso non si può dire nei paesi all'estero. Nel resto d'Europa ci sono infatti indicazioni differenti per quanto riguarda i viaggi e c'è chi lo richiede anche per gli under 12. Nel dettaglio nei primi due anni di vita non è possibile ottenerlo; tra i due e i cinque anni si può fare richiesta (senza dover effettuare test o tamponi) in caso fosse necessario ad esempio per un viaggio all'estero; tra i sei e gli 11 anni è possibile riceverlo grazie alla guarigione da Covid o con un tampone negativo.

Eppure la confusione resta tanta e viene alimentata dal decreto del 22 luglio. Quest'ultimo rimanda chiarimenti sulle modalità dei certificati a un futuro decreto ancora. Il Dpcm, sentito il Garante Privacy, dovrà definire le "specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni (che consentono l'esclusione dal green pass a chi non si può vaccinare), al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti".

Ancora sconosciuta la data di arrivo del decreto, tanto che l'attuale bozza prevede che "nelle more" varranno i certificati cartacei. Un ultimo punto da sistemare sono i ritardi di fornitura del pass. Tanto che fino al 12 agosto in virtù di precedente norma in tutta l'Europa sono accettati i certificati cartacei. Un escamotage per risolvere la questioni "ritardo nell'erogazione". Intanto l'annuncio di Mario Draghi sull'obbligatorietà di presentare il certificato verde per alcune attività - tra cui la consumazione al tavolo nei locali - ha registrato un aumento di prenotazioni del vaccino contro il Covid.

