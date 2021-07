Gratta e Vinci, donna diventa milionaria in un bar: quanto ha vinto con un solo biglietto, è record nazionale

27 luglio 2021 a

Una donna dall’identità sconosciuta ha fatto il colpo della vita davanti a tutti in un locale della stazione di Feltre (Belluno) che funge anche da tabacchino e edicola. La fortunata cliente ha acquistato tre biglietti per un totale di 20 euro: quello fortunato è stato il Miliardario maxi, che le ha permesso di vincere la cifra record di cinque milioni di euro.

Non era mai accaduto, infatti, che venisse vinta una somma così elevata con un singolo biglietto di questa tipologia di gratta e vinci: un vero e proprio colpo più unico che raro per la donna, che tra l’altro a differenza di molti aveva deciso di grattare il biglietto in loco e non a casa, lontana da occhi indiscreti. E così tutti i presenti hanno potuto assistere alla vincita milionaria che ha lasciato davvero senza parole.

La donna baciata dalla fortuna è stata la prima a non crederci, fino a quando il personale del locale non le ha confermato che era tutto vero. E così la signora ha vinto la bellezza di cinque milioni: è la seconda vincita grossa registrata all’interno di questo locale della stazione di Feltre, che dodici anni fa vide un cliente grattare un biglietto da 2 milioni.

