Coronavirus, bollettino 28 luglio: salgono ancora i contagi, ma Draghi vuole aspettare per il green pass

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se per il terzo giorno consecutivo è stato registrato un aumento dei nuovi casi di Covid. Il bollettino di oggi, mercoledì 28 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.696 contagiati, 1.827 guariti e 15 morti su 248.472 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è risalito al 2,3 per cento (+0,4 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua a rimanere bassa e i numeri per ora non destano particolare preoccupazione, anche se vanno seguiti con grande attenzione perché sono cruciali nel determinare le misure anti-Covid. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +74 (1.685 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -6 (183) a fronte di soli 9 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono saliti a 74.161, i deceduti invece sono arrivati a 128.010.

Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione, che si è avvicinata alle 67 milioni di dosi somministrate: per la precisione in totale sono 66.469.852. Tra una settimana dovrebbe arrivare la decisione del governo presieduto da Mario Draghi sul nuovo elenco dei luoghi dove si potrà entrare soltanto con il green pass. Nel colloquio tra il premier e Matteo Salvini è stata confermata l’intenzione di chiudere prima la partita sulla giustizia e poi di occuparsi dei nuovi provvedimenti.

